Житель Вагонки решил проблему забытых ключей спуском по простыням

Житель Вагонки решил проблему забытых ключей спуском по простыням
Житель Вагонки решил проблему забытых ключей спуском по простыням
Сегодня, 12:01ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: «Инцидент Нижний Тагил»

Тагильчанин по простыням спустился с пятого этажа к себе домой на четвертый

Соседи вагонского «карлсона» сняли произошедшее на видео и выложили в соцсети. Тагильчане, обсуждая произошедшее, разделились во мнениях.

Инцидент произошел накануне в многоэтажке на Ильича, 74 в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Сосед из дома напротив заснял, как мужчина спускается по простыням с пятого на четвертый этаж по связке постельного белья.

Очевидцы происшествия сначала решили, что неизвестный пытается ограбить чью-то квартиру. Однако сосед сверху заверил бдительных тагильчан, что этот мужчина лезете по балкону к себе домой, так как забыл ключи от квартиры.

Видеозапись была выложена в паблике «Инцидент Нижний Тагил», после чего тагильчане начали обсуждать произошедшее. Девушки стали спрашивать, где хозяйка квартиры на пятом этаже покупала такое крепкое постельное белье, а мужчины — делиться подобными историями. Некоторые из пользователей соцсетей заявили о безалаберности и необдуманности поступка мужчины.

Даже если б были у меня самые отличные отношения с моими соседями, я б в такой ситуации ни за что бы не пустила его домой переползать по простыне к себе на балкон, потому что в случае его падения, я б себе этого, наверное, никогда не простила,написала Алена.

Тагильчане пришли к выводу, что вызвать специалистов — было самым оптимальным решением в данном случае. Некоторые пользователи соцсетей стали шутить по данному поводу о тренировках.

Может, он в спецназе хочет работать, вот и тренируется,написал Евгений.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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