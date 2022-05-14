Свердловчанин Артем Рюмин из Артемовского погиб во время выполнения долга на Донбассе

Уроженец поселка из Свердловской области Артем Рюмин погиб во время спецоперации на Украине. У младшего сержанта остались жена и маленький сын.

Информацию о гибели 32-летнего свердловчанина Артема Рюмина редакции Е1 подтвердили в администрации Артемовского городского округа. Глава ГО Константин Трофимов в беседе с изданием подчеркнул, что со стороны муниципалитета семье погибшего младшего сержанта будет оказана вся необходимая помощь. Однозначно со стороны города будет оказана помощь в проводах нашего героя-артемовца. Уже нашли его близких, уточняем, какая именно помощь необходима, заявил Константин Трофимов. Артем Рюмин проходил службу по контракту. Это была не первая его командировка — ранее свердловчанин уже бывал в горячих точках. Предварительно сообщается, что похороны состоятся 16 мая. У Артема Рюмина остались жена и годовалый сын. Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине (обновляется)

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter