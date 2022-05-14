Свердловчанин Артем Рюмин из Артемовского погиб во время выполнения долга на Донбассе

Свердловчанин Артем Рюмин из Артемовского погиб во время выполнения долга на Донбассе

Свердловчанин Артем Рюмин из Артемовского погиб во время выполнения долга на Донбассе

Сегодня, 09:30
Происшествия
Фото: "Егоршинские вести"
Уроженец поселка из Свердловской области Артем Рюмин погиб во время спецоперации на Украине. У младшего сержанта остались жена и маленький сын.

Информацию о гибели 32-летнего свердловчанина Артема Рюмина редакции Е1 подтвердили в администрации Артемовского городского округа. Глава ГО Константин Трофимов в беседе с изданием подчеркнул, что со стороны муниципалитета семье погибшего младшего сержанта будет оказана вся необходимая помощь.

Однозначно со стороны города будет оказана помощь в проводах нашего героя-артемовца. Уже нашли его близких, уточняем, какая именно помощь необходима, заявил Константин Трофимов.

Артем Рюмин проходил службу по контракту. Это была не первая его командировка — ранее свердловчанин уже бывал в горячих точках. Предварительно сообщается, что похороны состоятся 16 мая. У Артема Рюмина остались жена и годовалый сын.

Сюжеты:
Операция на УкраинеНовости УрФО
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