Дочь заживо закопала искалеченную ей же мать под Волгоградом

Дочь заживо закопала искалеченную ей же мать под Волгоградом
Дочь заживо закопала искалеченную ей же мать под Волгоградом
Сегодня, 21:50ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Жительница волгоградского села Ольховка подозревается в жестоком убийстве собственной матери.

По собранной следствием информации, женщина в нетрезвом состоянии вступила в конфликт с матерью. Она неоднократно стукнула ее молотком по черепу, после чего зарыла в яме.

Преступница проговорилась о злодеянии своему молодому человеку. Тот, узнав о случившемся, заявил в полицию. Обвиняемая задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Судмедэкспертиза показала, что жертва преступления скончалась не от последствий ударов, а от удушения, лежа в земле, рассказали «Российской газете» в управлении СК России по Волгоградской области.

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