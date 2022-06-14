Должник приехал в отпуск в Екатеринбург и сел на 10 суток

Правонарушителя сотрудники ФССП задержали у выхода из самолета. У мужчины накопился долг перед сыном и дочерью на сумму в 200 тысяч рублей. Несколько лет подряд он перечислял деньги лишь эпизодически. Суд постановил в принудительном порядке взыскать у него частями всю сумму.
Пристав-исполнитель выяснил, что мужчина отправился на заработки в Москву, а в июне наметил отпуск в уральской столице. Приставы вычислили время прибытия должника и препроводили в полицейский участок.
Было принято решение о его административном аресте на десять дней. Кроме того, задержанный выплатил 25 тысяч рублей в счет погашения долга, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.