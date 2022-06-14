Должник приехал в отпуск в Екатеринбург и сел на 10 суток

Правонарушителя сотрудники ФССП задержали у выхода из самолета. У мужчины накопился долг перед сыном и дочерью на сумму в 200 тысяч рублей. Несколько лет подряд он перечислял деньги лишь эпизодически. Суд постановил в принудительном порядке взыскать у него частями всю сумму.