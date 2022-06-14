Две художницы избиты в Екатеринбурге

Две художницы избиты в Екатеринбурге
Две художницы избиты в Екатеринбурге
Сегодня, 21:21ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Нападение на представляющих ЛГБТ-сообщество художниц-керамисток Риту Хаак и Галину Белову произошло в Екатеринбурге.

Происшествие случилось в квартире Галины Беловой. В гости к девушкам пришел их общий знакомый. Как рассказывают потерпевшие, выпив, он начал себя агрессивно вести, повредил глаза Рите и прокусил пальцы Галине. По их словам, напал он на них на почве предубеждений к однополым отношениям.

У художниц получилось бегством покинуть помещение. Оказавшись за пределами квартиры, они вызвали полицейских. Суд подтвердил вину обидчика в нанесении девушкам телесных повреждений. Кроме того, на нападавшего заведено уголовное дело, сообщает ЕАН.

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