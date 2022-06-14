Две художницы избиты в Екатеринбурге

Происшествие случилось в квартире Галины Беловой. В гости к девушкам пришел их общий знакомый. Как рассказывают потерпевшие, выпив, он начал себя агрессивно вести, повредил глаза Рите и прокусил пальцы Галине. По их словам, напал он на них на почве предубеждений к однополым отношениям.