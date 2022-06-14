Зверски избивший бывшую сожительницу екатеринбуржец задержан

В Екатеринбурге полицейские задержали местного жителя, который избил свою сожительницу и испортил ее имущество. Гражданина привлекли к ответственности по КоАП за мелкое хулиганство, сообщили Tagilcity.ru в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
В настоящий момент побитую женщину отправили на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. После того, как будет установлено, какой ущерб был причинен ее здоровью, полицейские оценят действия нападавшего и изберут ему меру пресечения.
Напомним, ранее стало известно, что житель Екатеринбурга зверски избил свою бывшую сожительницу. Причиной стало то, что девушка пожелала расстаться с мужчиной.