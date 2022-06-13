Екатеринбуржец зверски избил свою бывшую сожительницу

Екатеринбуржец зверски избил свою бывшую сожительницу
Екатеринбуржец зверски избил свою бывшую сожительницу
Сегодня, 17:20ПроисшествияИрина КириловаФото: 1MI
Екатеринбурженка пожаловалась на бывшего сожителя, который избил ее. У девушки открытый перелом носа. Причиной такого поведения молодого человека стало расставание, которого он не хотел.

33-летняя Анна рассказала, что мужчина ее часто избивал. При этом, все счета и покупки, по ее словам, оплачивала она сама. Ее мужчина отказывался искать себе работу. В какой-то момент девушки решила с ним расстаться, но он этого не планировал.

По словам Анны, молодой человек над ней издевался. В конце мая он, по словам пострадавшей, слом ей нос, угрожая расчленением и убийством сына. На следующий день после произошедшего Анна обратилась в больницу, где у нее выявили открытый перелом носа со смещением.

От первого брака у девушки есть ребенок. Ее на несколько дней положили в больницу, а он остался с бабушкой.

После выписки девушка собрала вещи мужчины. Он пришел 10 июня, вечером и выбил камнями все окна в квартире. Также он выломал двери и разрушил стены.

По словам Анны, ущерб составил около 40 тысяч рублей. В полиции заявление от нее уже приняли и проводят проверку.

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