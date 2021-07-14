Два сотрудника свердловского детского сада погибли при чистке канализационных стоков

По факту гибели двух сотрудников дошкольного учреждения в Таборинском районе проводит проверку прокуратура. 10 июля ни проводили работы по чистке канализации от засоров и отравились неустановленным веществом.

Тела сотрудников МКДОУ «Таборинский детский сад» были обнаружены в канализационном колодце днем 10 июля. Погибли два работника: заведующий хозяйством, 1988 года рождения и разнорабочий, 1958 года рождения. Предварительная причина смерти — отравление неуточненным веществом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. В данный момент сотрудники ведомства проводят проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности учреждения. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В детском саду будет проверено, как соблюдается техника безопасности. В данный момент следователи опрашивают работников и должностных лиц. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве. Напомним, двое детей отравились парами хлора в сауне Екатеринбурга. Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга по данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Дети отравились парами хлора во время посещения сауны в Екатеринбурге

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