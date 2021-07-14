Два сотрудника свердловского детского сада погибли при чистке канализационных стоков

Два сотрудника свердловского детского сада погибли при чистке канализационных стоков
Два сотрудника свердловского детского сада погибли при чистке канализационных стоков
Сегодня, 11:02ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
По факту гибели двух сотрудников дошкольного учреждения в Таборинском районе проводит проверку прокуратура. 10 июля ни проводили работы по чистке канализации от засоров и отравились неустановленным веществом.

Тела сотрудников МКДОУ «Таборинский детский сад» были обнаружены в канализационном колодце днем 10 июля.

Погибли два работника: заведующий хозяйством, 1988 года рождения и разнорабочий, 1958 года рождения. Предварительная причина смерти — отравление неуточненным веществом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В данный момент сотрудники ведомства проводят проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности учреждения. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В детском саду будет проверено, как соблюдается техника безопасности. В данный момент следователи опрашивают работников и должностных лиц.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

Напомним, двое детей отравились парами хлора в сауне Екатеринбурга. Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга по данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

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