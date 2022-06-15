Отец изнасиловал двухлетнюю дочь в Нижнем Тагиле

Отец изнасиловал двухлетнюю дочь в Нижнем Тагиле
Отец изнасиловал двухлетнюю дочь в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:26ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
В насильственных действиях сексуального характера в отношении маленькой дочери обвиняется 33-летний рецидивист из Нижнего Тагила.

По имеющимся данным, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности тагильчанин, трудоустроенный грузчиком, два года назад надругался над родной дочерью, которой в то время исполнилось лишь два года. Инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Дзержинского.

На рецидивиста за предполагаемое тяжкое преступление заведено уголовное дело. Он арестован и находится под следствием. Его дочь сейчас живет на Ленинградском проспекте с матерью и отчимом, которые также ранее судимы, рассказал «КП-Екатеринбург» источник в органах правопорядка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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