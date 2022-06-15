Отец изнасиловал двухлетнюю дочь в Нижнем Тагиле

По имеющимся данным, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности тагильчанин, трудоустроенный грузчиком, два года назад надругался над родной дочерью, которой в то время исполнилось лишь два года. Инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Дзержинского.