Подростки с юго-запада Екатеринбурга избили у магазина девушку и ее мать

Подростки с юго-запада Екатеринбурга избили у магазина девушку и ее мать
Подростки с юго-запада Екатеринбурга избили у магазина девушку и ее мать
Сегодня, 12:31ПроисшествияФото: 1MI

Пятеро подростков в Екатеринбурге на улице Пехотинцев напали на девушку

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело после нападения на девушку и ее маму на северо-западе Екатеринбурга.

Поздним вечером девушка возвращалась домой. Неожиданно к пассажирке автобуса подошли неизвестные молодые мужчины. Они предложили ей познакомиться, а когда свердловчанка отказалась это сделать, стали вести себя агрессивно.

Обеспокоенная телефонным звонком, на конечную остановку автобуса 57-го маршрута пришла мать этой девушки. Та вышла из автобуса, а за ней следом — те самые пять незнакомцев.

У магазина «Монетка» на улице Пехотинцев, 7 компания догнала беглянку. Женщины пытались отбиться, но безуспешно.

После этого случая полиция возбудила уголовное дело. Его фигурантом является только один подозреваемый, 17-летний подросток. Приятели задержанного, по данным управления МВД, участия в драке не принимали, сообщает Е1. И это уже не первый такой случай.

Два года назад там же, на юго-западе свердловской столицы, произошла массовая драка. Ее участниками были коренные екатеринбуржцы и выходцы с юга России.

Сюжеты:
Екатеринбург
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