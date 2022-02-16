Подростки с юго-запада Екатеринбурга избили у магазина девушку и ее мать

Поздним вечером девушка возвращалась домой. Неожиданно к пассажирке автобуса подошли неизвестные молодые мужчины. Они предложили ей познакомиться, а когда свердловчанка отказалась это сделать, стали вести себя агрессивно.
Обеспокоенная телефонным звонком, на конечную остановку автобуса 57-го маршрута пришла мать этой девушки. Та вышла из автобуса, а за ней следом — те самые пять незнакомцев.
У магазина «Монетка» на улице Пехотинцев, 7 компания догнала беглянку. Женщины пытались отбиться, но безуспешно.
После этого случая полиция возбудила уголовное дело. Его фигурантом является только один подозреваемый, 17-летний подросток. Приятели задержанного, по данным управления МВД, участия в драке не принимали, сообщает Е1. И это уже не первый такой случай.
Два года назад там же, на юго-западе свердловской столицы, произошла массовая драка. Ее участниками были коренные екатеринбуржцы и выходцы с юга России.