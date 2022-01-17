Эвакуированным в Екатеринбурге школьникам разрешили вернуться на занятия

Эвакуированным в Екатеринбурге школьникам разрешили вернуться на занятия
Эвакуированным в Екатеринбурге школьникам разрешили вернуться на занятия
Сегодня, 10:15ПроисшествияФото: 1MI
Утром 17 января в Екатеринбурге из-за угрозы терракта были эвакуированы несколько школ и гимназия. Здания проверяли сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии.

Первые уроки в школах Екатеринбурга были вновь сорваны. Как и в прошлый раз, причиной этого стали анонимные письма с угрозами о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах.

Образовательные учреждения проверяли кинологи с собаками областного УМВД. Поддержку им обеспечивали бойцы регионального управления Росгвардии. Во время эвакуации учащихся и персонала на улице дежурили бригады скорой и бойцы пожарно-спасальных частей МЧС.

Никаких мин, гранат и взрывчатки в ходе обследования зданий силовики не нашли, поэтому работу первой смены было решено возобновить, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Екатеринбург
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