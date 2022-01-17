Виновницу жесткого ДТП в Нижнем Тагиле задержали в селе Николо-Павловское

Виновницу жесткого ДТП в Нижнем Тагиле задержали в селе Николо-Павловское
Виновницу жесткого ДТП в Нижнем Тагиле задержали в селе Николо-Павловское
Сегодня, 06:53ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
В Горноуральском городском округе задержан водитель автомобиля «Мазда 6», который 16 января в Нижнем Тагиле влетел в «крутой» внедорожник.

Дорожная авария в Нижнем Тагиле произошла днем 16 января. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора и обгоняя по встречной полосе колонну автотранспорта, перекресток улиц Красноармейская — Ломоносова проехал автомобиль «Мазда 6».

Водитель не справился с управлением. Машина изменила траекторию движения и влетела в припаркованный внедорожник «Тойота». Нарушитель ПДД с места происшествия скрылся.

Инормарку искали сотрудники дорожно-патрульной службы. Найти и остановить ее удалось только в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа, сообщает паблик ВК «Инцидент Нижний Тагил».

Водителем оказалась женщина 1995 года рождения, которая работает учительницей. По неофициальным данным, она была нетрезвой. Обстоятельства ДТП уточняются.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьдтпмассовое дтпНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы