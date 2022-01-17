Виновницу жесткого ДТП в Нижнем Тагиле задержали в селе Николо-Павловское

В Горноуральском городском округе задержан водитель автомобиля «Мазда 6», который 16 января в Нижнем Тагиле влетел в «крутой» внедорожник.

Дорожная авария в Нижнем Тагиле произошла днем 16 января. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора и обгоняя по встречной полосе колонну автотранспорта, перекресток улиц Красноармейская — Ломоносова проехал автомобиль «Мазда 6». Водитель не справился с управлением. Машина изменила траекторию движения и влетела в припаркованный внедорожник «Тойота». Нарушитель ПДД с места происшествия скрылся. Девушка-водитель в Нижнем Тагиле разбила припаркованный внедорожник Инормарку искали сотрудники дорожно-патрульной службы. Найти и остановить ее удалось только в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа, сообщает паблик ВК «Инцидент Нижний Тагил». Водителем оказалась женщина 1995 года рождения, которая работает учительницей. По неофициальным данным, она была нетрезвой. Обстоятельства ДТП уточняются.

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