Рабочего придавило плитой при ремонте здания бывшего детского сада в Екатеринбурге

Рабочего придавило плитой при ремонте здания бывшего детского сада в Екатеринбурге
Рабочего придавило плитой при ремонте здания бывшего детского сада в Екатеринбурге
Сегодня, 13:39ПроисшествияФото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области
Рабочего, который проводил ремонтные работы в здании бывшего детского сада на улице Ясная в Екатеринбурге, придавила железобетонная плита.

Инцидент произошел 16 августа. Мужчина 1985 года рождения был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, вечером того же дня он скончался в больнице, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

В результате возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека. По мнению следствия, именно это стало причиной гибели работника.

Фото:пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

На данный момент уже осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, а также проверяется документация организации, проводившей работы.

Напомним, 17 августа на Серовской трассе под Нижним Тагилом погиб 32-летний водитель. Он не справился с управлением автомобиля. В результате он улетел в кювет и опрокинулся. Мужчина вылетел через лобовое стекло, так как не пристегнулся ремнями безопасности и в результате машина его придавила.

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