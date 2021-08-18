Рабочего придавило плитой при ремонте здания бывшего детского сада в Екатеринбурге

Инцидент произошел 16 августа. Мужчина 1985 года рождения был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, вечером того же дня он скончался в больнице, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
В результате возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека. По мнению следствия, именно это стало причиной гибели работника.
На данный момент уже осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, а также проверяется документация организации, проводившей работы.
Напомним, 17 августа на Серовской трассе под Нижним Тагилом погиб 32-летний водитель. Он не справился с управлением автомобиля. В результате он улетел в кювет и опрокинулся. Мужчина вылетел через лобовое стекло, так как не пристегнулся ремнями безопасности и в результате машина его придавила.