В черной каше в садике Верхней Пышмы кишечная инфекция не обнаружена

В садике № 2 Верхней Пышмы специалисты роспотребнадзора кишечной инфекции не обнаружили. По словам уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, в настоящий момент проверку проходят все крупы, пишет Znak.
Детей, которые недомогали после употребления в пищу данной каши, повторно проверили, а в местной детской горбольнице дали заключение, что все воспитанники не имели ни случаев отравления, ни инфицирования.
Карантин был наложен в первые же минуты получения сигнала. Сейчас карантин снят. Инфекция не подтверждена. Сейчас дети здоровы, все в садике, сказала Татьяна Мерзлякова.
Фото черной каши появилось на страницах соцсетей накануне. Родители сообщали, что дети отравились и не придут в детский сад.