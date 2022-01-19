В черной каше в садике Верхней Пышмы кишечная инфекция не обнаружена

Роспотребнадзор не выявил в черной каше из садика в Верхней Пышме возбудителей кишечной инфекции. Карантин в группе сняли, детей вернули в детский сад, а управление образования начало проверку.

В садике № 2 Верхней Пышмы специалисты роспотребнадзора кишечной инфекции не обнаружили. По словам уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, в настоящий момент проверку проходят все крупы, пишет Znak. Детей, которые недомогали после употребления в пищу данной каши, повторно проверили, а в местной детской горбольнице дали заключение, что все воспитанники не имели ни случаев отравления, ни инфицирования. Карантин был наложен в первые же минуты получения сигнала. Сейчас карантин снят. Инфекция не подтверждена. Сейчас дети здоровы, все в садике, сказала Татьяна Мерзлякова. Фото черной каши появилось на страницах соцсетей накануне. Родители сообщали, что дети отравились и не придут в детский сад. Роспотребнадзор организовал проверку после отравления детей в Верхней Пышме

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