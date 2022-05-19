В Асбесте простились с погибшим на Украине десантником-добровольцем, 38-летним прапорщиком Владиславом Ертахиным, сообщает Е1.
По словам однополчанина погибшего, мужчина погиб при минометном обстреле под деревней Любимовкой. У Владислава остались жена и трое детей.
По словам жены, семья отговаривала мужчину отправляться на Украину, но тот принял самостоятельное решение. Последний раз он звонил супруге в начале мая. Также она сказала, что погиб весь его экипаж.
В военкомате эту информацию подтвердили. Похоронили прапорщика в Туринской Слободе рядом с отцом.