В Асбесте простились с погибшим на Украине десантником-добровольцем

В Асбесте простились с погибшим на Украине десантником-добровольцем
В Асбесте простились с погибшим на Украине десантником-добровольцем
Сегодня, 16:14ПроисшествияФото: pixabay.com
В Асбесте прошли похороны отца троих детей, который отправился на Украину добровольцем и погиб.

В Асбесте простились с погибшим на Украине десантником-добровольцем, 38-летним прапорщиком Владиславом Ертахиным, сообщает Е1.

По словам однополчанина погибшего, мужчина погиб при минометном обстреле под деревней Любимовкой. У Владислава остались жена и трое детей.

По словам жены, семья отговаривала мужчину отправляться на Украину, но тот принял самостоятельное решение. Последний раз он звонил супруге в начале мая. Также она сказала, что погиб весь его экипаж.

В военкомате эту информацию подтвердили. Похоронили прапорщика в Туринской Слободе рядом с отцом.

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