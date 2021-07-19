Из-за удара штангой от буровой установки погиб рабочий под Ивделем

Помощник машиниста буровой установки скончался вследствие удара штангой на территории Саумского карьера, находящегося в 15 километрах от посёлка Вижай города Ивделя. Это случилось днём 18 июля 2021 года.

Прокуратура Ивделя сейчас проводит проверку на предмет соблюдения требований техники безопасности при производстве буровых работ в связи с гибелью рабочего, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства происшествия. Также проводится анализ документов по проводившимся работам и соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты необходимые меры. По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание за данное преступление предусмотрено вплоть до 4 лет лишения свободы. Сейчас проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Напомним, 16 июня 2021 года в Новоуральске скончался электромонтёр от удара током в цехе Новотрубного завода. Было возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Размозжило голову вагоном рабочему шахты тагильского ВГОКа

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