Екатеринбуржец сбывал поддельные фальшивые деньги в торговых точках

Молодого человека поймал у овощного павильона на улице Щербакова. Он пытался рассчитаться «фальшивкой».
Дома у свердловчанина обнаружили ещё 15 поддельных купюр. Всего полицейские изъяли 19 банкнот, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт и хранение поддельных денег». Мужчине грозит до восьми лет колонии. Также его подозревают в ряде других аналогичных преступлений. До суда свердловчанин будет находиться под домашним арестом.
Напомним, 33-летний екатеринбуржец обвиняется в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов иностранной валюты. Около 20 стодолларовых фальшивок мужчина хранил на садовом участке родителей.