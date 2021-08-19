Екатеринбуржец сбывал поддельные фальшивые деньги в торговых точках

Екатеринбуржец сбывал поддельные фальшивые деньги в торговых точках
Екатеринбуржец сбывал поддельные фальшивые деньги в торговых точках
Сегодня, 19:12ПроисшествияФото: УМВД России по Екатеринбургу
Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Екатеринбурга, который пытался сбыть поддельные пятитысячные купюры.

Молодого человека поймал у овощного павильона на улице Щербакова. Он пытался рассчитаться «фальшивкой».

Дома у свердловчанина обнаружили ещё 15 поддельных купюр. Всего полицейские изъяли 19 банкнот, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт и хранение поддельных денег». Мужчине грозит до восьми лет колонии. Также его подозревают в ряде других аналогичных преступлений. До суда свердловчанин будет находиться под домашним арестом.

Напомним, 33-летний екатеринбуржец обвиняется в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов иностранной валюты. Около 20 стодолларовых фальшивок мужчина хранил на садовом участке родителей.

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