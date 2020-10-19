ТАСС: в отношении главы ГИБДД по Нижнему Тагилу возбуждено уголовное дело

Напомним, 13 октября сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова. Он являлся фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.1 ст. 285 УК РФ). Однако ему не было предъявлено обвинений и его статус переквалифицировали из подозреваемого в свидетеля. Остальные задержанные инспекторы также отпущены домой после допроса. С 14 октября Чернов вернулся к службе.