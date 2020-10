ТАСС: в отношении главы ГИБДД по Нижнему Тагилу возбуждено уголовное дело

В отношении главы ГИБДД по Нижнему Тагилу Анатолия Чернова было возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Полковника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Напомним, 13 октября сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова. Он являлся фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.1 ст. 285 УК РФ). Однако ему не было предъявлено обвинений и его статус переквалифицировали из подозреваемого в свидетеля. Остальные задержанные инспекторы также отпущены домой после допроса. С 14 октября Чернов вернулся к службе. В Нижнем Тагиле глава ГИБДД Чернов вернется на службу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter