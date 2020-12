В Нижнем Тагиле на Вагонке с рельс сошел новый низкопольный трамвай

В Нижнем Тагиле, в микрорайоне Вагонка, новый низкопольный трамвай 71-415 сошел с рельс.

Инцидент произошел 19 декабря, во второй половине дня, в Дзержинском районе, сообщают подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». Редакция TagilCity.ru связалась с директором МУП «Тагильский трамвай» Игорем Темновым, но он отказался комментировать ситуацию. Напомним, 18 декабря жители Нижнего Тагила обратили внимание, что новый трамвай, поставщиком которого был «Уралтрансмаш», выехал на улицы города без декоративных щитков. Как выяснилось, вагон «растрясло» на путях. Об этом АН «Между строк» рассказал Игорь Темнов. Несмотря на то, что проблема была быстро устранена, движение трамваев пришлось остановить.

