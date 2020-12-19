В Нижнем Тагиле на Вагонке с рельс сошел новый низкопольный трамвай

Напомним, 18 декабря жители Нижнего Тагила обратили внимание, что новый трамвай, поставщиком которого был «Уралтрансмаш», выехал на улицы города без декоративных щитков. Как выяснилось, вагон «растрясло» на путях. Об этом АН «Между строк» рассказал Игорь Темнов. Несмотря на то, что проблема была быстро устранена, движение трамваев пришлось остановить.