Беженка с Донбасса вместе с дочкой приехала в Екатеринбург

В 2014 году женщина была вынуждена уехать из родного города в Крым, а в 2015, когда ситуация немного стабилизировалась, вернулась обратно. По словам беженки, когда 24 февраля 2022 года началась спецоперация, она не хотела сначала покидать город, так как здесь живёт семья, но также она думала о том, чтобы уехать в Екатеринбург к гражданскому мужу, который девять лет работает вахтовым методом в сфере строительства и уже получил гражданство РФ, пишет «КП-Екатеринбург».
Женщина также рассказала, что противовоздушная тревога срабатывала всё чаще, а в начале апреля неподалёку от дома, где жила жительница Харцызска, упала ракета, по словам местных жителей, это была «Точка У». И тогда украинка решила уехать в Россию. За четыре тысячи рублей её вместе с дочкой довезли до границы с Россией. Семья женщины осталась в Украине.
До границы доехали за 3 часа. Пересекать границу пришлось пешком. В поезде беженка с попутчиками старалась не общаться, была на связи с родственниками. А когда поезд приехал в Екатеринбург, её и дочь на вокзале встретил гражданский муж.
Теперь женщина планирует узаконить свои отношения с мужем, пойти на работу и отдать дочь в школу. В Украину возвращаться она не собирается.
Напомним, недавно на Донбассе погиб 25-летний сапёр из села Туринская Слобода, служивший по контракту.