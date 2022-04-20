Беженка с Донбасса вместе с дочкой приехала в Екатеринбург

В 2014 году женщина была вынуждена уехать из родного города в Крым, а в 2015, когда ситуация немного стабилизировалась, вернулась обратно. По словам беженки, когда 24 февраля 2022 года началась спецоперация, она не хотела сначала покидать город, так как здесь живёт семья, но также она думала о том, чтобы уехать в Екатеринбург к гражданскому мужу, который девять лет работает вахтовым методом в сфере строительства и уже получил гражданство РФ, пишет «КП-Екатеринбург».