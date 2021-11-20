Две сестры из многодетной семьи погибли при пожаре в свердловском селе Таборы

Две девочки 3-х и 10 лет погибли 19 ноября из-за пожара в квартире дома на улице Красноармейская в селе Таборы. Мама смогла спасти только их сестру.

По версии следствия, в квартире находилась мать с тремя дочерями, они топили печь. Отец семейства в это время был на работе. Пожар случился, когда все уже спали. Женщина вывела одну из девочек на улицу и попыталась возвратиться, но не смогла из-за дыма. Прибывшие пожарные при тушении огня обнаружили тела детей. Предварительно, они умерли, задохнувшись углекислым газом, а пожар случился из-за вылетевшей из дымохода искры. Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области. Семья стоит на учете в ПДН, в ней воспитывается пятеро детей, двое из которых во время трагедии находились на учебе в школе-интернате. Оба родителя неоднократно судимы за побои, кражи, мошенничество и угон транспорта. Мать трудоустроена уборщицей в школе, а отец работает вахтовым методом, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, в середине апреля в деревне Бызово Горноуральского городского округа при пожаре погибло пятеро детей из многодетной семьи. Матери и еще двум детям удалось спастись, они были доставлены в больницу Екатеринбурга на вертолете. Трагедия вызвала общественный резонанс, мать Тамару захейтили в соцсетях. Мама смотрела, как дом с ее детьми горит: подробности пожара под Нижним Тагилом 3 Фото Как семья спасала детей из пожара и как они жили: редакция TagilCity.ru побывала на месте трагедии в Бызово

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter