Свердловский вице-губернатор объяснил свою фразу о «фривольных» девушках

Свердловский вице-губернатор объяснил свою фразу о «фривольных» девушках
Свердловский вице-губернатор объяснил свою фразу о «фривольных» девушках
Сегодня, 16:16ПроисшествияФото: 1MI

Вице-губернатор Свердловской области объяснил фразу о «фривольных» девушках

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на неоднозначное высказывание свердловского вице-губернатора Олега Чемезова о том, как ведут себя современные девушки.

Культурно-просветительские мероприятия среди детей и подростков на такие темы как семейные ценности и отношение к женщинам проводят сегодня в недостаточной степени, заявил Чемезов в интервью корреспондентам 66.ru.

Вице-губернатор отметил, что современные девушки позволяют себе «курить, пить, материться и фривольно одеваться». В результате они выглядят легкодоступными, и у молодых людей складывается впечатление, что ими можно пользоваться как предметами, подчеркнул Чемезов.

Напомним, ЧП произошло в Екатеринбурге. Учительница Надежда Глазова пострадала, когда защищала 19-летнюю дочь. Полина ехала в автобусе, и в какой-то момент граждане южной внешности сорвали с нее шапку и стали давать подзатыльники. Девушка позвонила материи и попросила ее встретить. На остановке парни избили женщину, и она была госпитализирована с переломом ноги.

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Екатеринбург
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