Свердловский вице-губернатор объяснил свою фразу о «фривольных» девушках

Напомним, ЧП произошло в Екатеринбурге. Учительница Надежда Глазова пострадала, когда защищала 19-летнюю дочь. Полина ехала в автобусе, и в какой-то момент граждане южной внешности сорвали с нее шапку и стали давать подзатыльники. Девушка позвонила материи и попросила ее встретить. На остановке парни избили женщину, и она была госпитализирована с переломом ноги.