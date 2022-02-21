Свердловский вице-губернатор объяснил свою фразу о «фривольных» девушках

Культурно-просветительские мероприятия среди детей и подростков на такие темы как семейные ценности и отношение к женщинам проводят сегодня в недостаточной степени, заявил Чемезов в интервью корреспондентам 66.ru.
Вице-губернатор отметил, что современные девушки позволяют себе «курить, пить, материться и фривольно одеваться». В результате они выглядят легкодоступными, и у молодых людей складывается впечатление, что ими можно пользоваться как предметами, подчеркнул Чемезов.
Напомним, ЧП произошло в Екатеринбурге. Учительница Надежда Глазова пострадала, когда защищала 19-летнюю дочь. Полина ехала в автобусе, и в какой-то момент граждане южной внешности сорвали с нее шапку и стали давать подзатыльники. Девушка позвонила материи и попросила ее встретить. На остановке парни избили женщину, и она была госпитализирована с переломом ноги.