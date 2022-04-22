Разыскиваемого в Екатеринбурге выходца из Средней Азии судят за похищение и убийство

Стало известно, что сбежавшего в Таджикистан предполагаемого преступника в Екатеринбурге разыскивают за похищение пожилого бизнесмена, его пытки и убийство.

Разыскиваемого в Екатеринбурге выходца из Средней Азии Олимджона Атаназарова судят за похищение и убийство. Уже возбуждены уголовные дела, сообщает Е1. Известно, что два года назад летом мужчина и его сообщник похитил, а затем пытал 76-летнего известного предпринимателя Валерия Положенцева, пишет Е1 со ссылкой на свой источник. Похитители забрали у мужчины ключи от его квартиры, убили пенсионера и спрятали его тело на трассе под рекламным баннером. Пока погибший числился пропавшим, Атаназаров успел уехать в Таджикистан. По данным источника, мужчину убили из-за того, что он был богат. Предполагаемый преступник и его сообщник пытали пенсионера, чтобы узнать, где он хранит деньги. Всех, кто знает что-то о нахождении Атаназарова, просят позвонить по тел. : (343) 358–83–38, (343) 356–42–05 и (343) 257–02–02. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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