В попытке залезть на балкон к бывшей жене насмерть разбился житель Екатеринбурга

В попытке залезть на балкон к бывшей жене насмерть разбился житель Екатеринбурга
В попытке залезть на балкон к бывшей жене насмерть разбился житель Екатеринбурга
Сегодня, 08:48ПроисшествияФото: Е1.ru
38-летний мужчина упал с высоты, пытаясь взобраться на балкон к бывшей жене, и разбился насмерть. В СКР проводят проверку.

Мужчина не удержался и упал с балкона многоэтажного дома на улице Бебеля, 138 в Екатеринбурге.

По словам очевидцев, он сначала разбил все стекла на своем балконе, а затем попытался открыть окно на балконе в квартире бывшей жены по соседству, однако упал. Высота хоть и была не очень большой, но от полученных травм мужчина скончался.

Видимо, неудачно приземлился, рассказал очевидец Е1.

В пресс-службе регионального СКР сообщили, что смерть не носит криминального характера. По данному инциденту проводится проверка.

Напомним, вечером 13 июля с крыши четырехэтажного дома сорвался житель Первоуральска. Он с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.

Сюжеты:
Екатеринбург
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