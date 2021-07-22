В попытке залезть на балкон к бывшей жене насмерть разбился житель Екатеринбурга

Мужчина не удержался и упал с балкона многоэтажного дома на улице Бебеля, 138 в Екатеринбурге.
По словам очевидцев, он сначала разбил все стекла на своем балконе, а затем попытался открыть окно на балконе в квартире бывшей жены по соседству, однако упал. Высота хоть и была не очень большой, но от полученных травм мужчина скончался.
Видимо, неудачно приземлился, рассказал очевидец Е1.
В пресс-службе регионального СКР сообщили, что смерть не носит криминального характера. По данному инциденту проводится проверка.
Напомним, вечером 13 июля с крыши четырехэтажного дома сорвался житель Первоуральска. Он с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.