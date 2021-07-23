14-летний подросток утонул на базе отдыха в Екатеринбурге

Владелец базы отдыха говорит, что в 2020 году заключил с властями договор аренды на три года, но после трагедии чиновники хотят расторгнуть договор. Теперь предпринимателя просят снести все постройки и освободить территорию. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».