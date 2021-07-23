14-летний подросток утонул на базе отдыха в Екатеринбурге

Школьник с другом и его матерью пришли на пляж и спустя несколько минут 14-летний школьник начал тонуть и звать на помощь. Очевидцы попытались спасти парня, но тело удалось найти только через полчаса.
Владелец базы отдыха говорит, что в 2020 году заключил с властями договор аренды на три года, но после трагедии чиновники хотят расторгнуть договор. Теперь предпринимателя просят снести все постройки и освободить территорию. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
Это очень похоже на рейдерский захват, хотят заработать на смерти ребенка. Мы уверены, что землю пытаются освободить, чтобы потом продать другим людям,заявил юрист бизнесмена.
В настоящее время официальных заявлений от надзорных ведомств не поступало, а следственный комитет не увидел в смерти подростка признаков криминала.
Напомним, что 46-летняя женщина утонула на Выйском пруду за школой № 30 9 июля 2021 года. Женщина со своим спутником распивала спиртные напитки.