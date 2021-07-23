14-летний подросток утонул на базе отдыха в Екатеринбурге

14-летний подросток утонул на базе отдыха в Екатеринбурге
14-летний подросток утонул на базе отдыха в Екатеринбурге
Сегодня, 21:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
30 июня 2021 года 14-летний подросток утонул на базе отдыха «Пампасы» в Екатеринбурге. Прокуратура и администрация Чкаловского района добиваются её закрытия.

Школьник с другом и его матерью пришли на пляж и спустя несколько минут 14-летний школьник начал тонуть и звать на помощь. Очевидцы попытались спасти парня, но тело удалось найти только через полчаса.

Владелец базы отдыха говорит, что в 2020 году заключил с властями договор аренды на три года, но после трагедии чиновники хотят расторгнуть договор. Теперь предпринимателя просят снести все постройки и освободить территорию. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

Это очень похоже на рейдерский захват, хотят заработать на смерти ребенка. Мы уверены, что землю пытаются освободить, чтобы потом продать другим людям,заявил юрист бизнесмена.

В настоящее время официальных заявлений от надзорных ведомств не поступало, а следственный комитет не увидел в смерти подростка признаков криминала.

Напомним, что 46-летняя женщина утонула на Выйском пруду за школой № 30 9 июля 2021 года. Женщина со своим спутником распивала спиртные напитки.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
утонулЕкатеринбургбаза отдыха
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы