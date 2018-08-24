Подозреваемый в краже телефона разыскивается в Нижнем Тагиле

В середине июля 37-летняя жительница Нижнего Тагила обратилась в отдел полиции № 16 с заявлением о краже телефона, стоимость которого она определила в размере 6 тыс. рублей.

Телефон был украден с рабочего места женщины. Она является администратором в учебном центре на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле.

После изъятия записей с камер видеонаблюдения у оперативников появилась ориентировка на подозреваемого в краже молодого человека.

Возбуждено уголовное дело, в настоящий момент оно находится в производстве отдела дознания Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

Приметы молодого человека: среднего телосложения, 20-25 лет, рост 160-165 см, был одет – синяя куртка, темно-синие штаны, черная кепка.