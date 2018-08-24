Подозреваемый в краже телефона разыскивается в Нижнем Тагиле

Молодой человек, подозреваемый в краже телефона из учебного центра, разыскивается в Нижнем Тагиле.
В середине июля 37-летняя жительница Нижнего Тагила обратилась в отдел полиции № 16 с заявлением о краже телефона, стоимость которого она определила в размере 6 тыс. рублей.
Телефон был украден с рабочего места женщины. Она является администратором в учебном центре на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле.
После изъятия записей с камер видеонаблюдения у оперативников появилась ориентировка на подозреваемого в краже молодого человека.
Возбуждено уголовное дело, в настоящий момент оно находится в производстве отдела дознания Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».
Приметы молодого человека: среднего телосложения, 20-25 лет, рост 160-165 см, был одет – синяя куртка, темно-синие штаны, черная кепка.
Всех, кто узнал подозреваемого или знает, где он может находиться, сотрудники полиции просят позвонить в отдел полиции №16 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефонам:+7(999)368-06-29, +7(3435)97-64-25 или по линии «02».