На Урале родные обвинили медиков «скорой» в смерти беременной из-за халатности

В тот день супруги отмечали день рождения главы семейства. После застолья она решили посмотреть телевизор. Через несколько минут супруг заметил, что жене стало плохо. Он предложил вызвать скорую, но та отказалась. Через некоторое время женщина потеряла сознание, пишет «КП-Екатеринбург».