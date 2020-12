На Урале родные обвинили медиков «скорой» в смерти беременной из-за халатности

В Краснотурьинске семья добивается возбуждения уголовного дела в отношении бригады скорой помощи. Она обвиняет их в смерти беременной родственницы из-за халатности.

Родственники считают, что медики могли спасти 37-летнюю беременную девушку, которая скончалась 1 декабря. Она была на пятом месяце беременности. В тот день супруги отмечали день рождения главы семейства. После застолья она решили посмотреть телевизор. Через несколько минут супруг заметил, что жене стало плохо. Он предложил вызвать скорую, но та отказалась. Через некоторое время женщина потеряла сознание, пишет «КП-Екатеринбург». Старший сын погибшей рассказал, что отец начал вызывать скорую помощь, однако диспетчер не регистрировала вызов. Она начала задавать вопросы по поводу употребления спиртного накануне. В результате вызвать бригаду, по словам сына, удалось. Отец и сын пошли открывать ворота в дом, чтобы машина скорой помощи могла заехать во двор. Однако прибывшие медики, по словам сына, не вошли в дом. Они заявили, что зайдут только с нарядом полиции, а затем уехали. Через несколько минут к дому подъехал автомобиль полиции, а следом за ним — скорая помощь. Однако уже было поздно. По словам родственников, врачи констатировали смерть, назвав причиной острую сердечную недостаточность и отек легких. На данный момент проводится экспертиза по установлению причин смерти, ее результаты будут известны после Нового года. При этом следственный отдел начал проверку, но не по факту халатности врачей, а из-за смерти женщины.

