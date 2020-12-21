Свердловские медики объяснили причины участившихся смертей от COVID-19 среди врачей

Врач-терапевт, принимающий пациентов с коронавирусом обратил внимание и на то, что у врачей есть усталость от работы, в связи с чем они могут нарушать технику безопасности. Кроме того, по словам терапевта, страх перед инфекцией притупляется, так как нельзя бояться все время одинаково.