Прокуратура возбудила дела из-за ожогов у восьми детей в уральском детском садике

В Свердловской области возбуждены административные дела по факту ожогов у восьми детей от бактерицидной лампы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

17 декабря восемь детей получили ожоги кожи и лица и фотоожог роговицы глаза в детском саду № 65 Полевского. Проверяли образовательное учреждение сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Установлено, что травмы получены воспитанниками из-за недостаточного контроля со стороны воспитателя. В отношении руководителя учреждения возбудили административные производства по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений. Напомним, ранее воспитатель детского сада в Полевском призналась, что ошибочно включила бактерицидную лампу, перепутав выключатели. На Урале СК проверит детский сад после получения детьми ожогов от бактерицидной лампы

