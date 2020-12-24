Прокуратура возбудила дела из-за ожогов у восьми детей в уральском детском садике

Прокуратура возбудила дела из-за ожогов у восьми детей в уральском детском садике

Сегодня, 14:00ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области возбуждены административные дела по факту ожогов у восьми детей от бактерицидной лампы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

17 декабря восемь детей получили ожоги кожи и лица и фотоожог роговицы глаза в детском саду № 65 Полевского. Проверяли образовательное учреждение сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

Установлено, что травмы получены воспитанниками из-за недостаточного контроля со стороны воспитателя. В отношении руководителя учреждения возбудили административные производства по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.

Напомним, ранее воспитатель детского сада в Полевском призналась, что ошибочно включила бактерицидную лампу, перепутав выключатели.

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