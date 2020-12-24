Прокуратура возбудила дела из-за ожогов у восьми детей в уральском детском садике

Установлено, что травмы получены воспитанниками из-за недостаточного контроля со стороны воспитателя. В отношении руководителя учреждения возбудили административные производства по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).