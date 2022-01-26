Бензовоз с 21 тонной топлива на дороге под Нижним Тагилом столкнулся с «Газелью»

Бензовоз с 21 тонной топлива на дороге под Нижним Тагилом столкнулся с «Газелью»
Бензовоз с 21 тонной топлива на дороге под Нижним Тагилом столкнулся с «Газелью»
Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Под Нижним Тагилом столкнулись бензовоз «Skania» и «Газель»

Утром 26 января на 307 километре дороги «Екатеринбург — Нижний Тагил-Серов» столкнулись «Газель» и бензовоз «Skania». Иномарка оказалась в кювете.

Машины столкнулись при движении со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга. По словам водителя бензовоза, попутная «Газель» двигалась в правом крайнем ряду, а он занял левый, чтобы совершить опережение. Но в этот момент грузовичок стал перестраиваться.

Фото:Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В автоцистерне была 21 тонна топлива, не считая топливных баков тягача. Чтобы спасти себя и груз, водитель «Skania» вывернул руль вправо, но не смог избежать соприкосновения с «Газелью». Получив удар, она потеряла управление, а тягач съехал в левый по ходу движения кювет.

После ДТП водителя «Газели» отправили на медосмотр в больницу. А сотрудники МЧС и полицейские приняли меры к ликвидации последствий дорожной аварии, в которой обошлось без жертв. Проверка по факту произошедшего продолжается. Топливо из емкости не вытекло. Дорога свободна для движения транспорта.

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