Бензовоз с 21 тонной топлива на дороге под Нижним Тагилом столкнулся с «Газелью»

Машины столкнулись при движении со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга. По словам водителя бензовоза, попутная «Газель» двигалась в правом крайнем ряду, а он занял левый, чтобы совершить опережение. Но в этот момент грузовичок стал перестраиваться.
В автоцистерне была 21 тонна топлива, не считая топливных баков тягача. Чтобы спасти себя и груз, водитель «Skania» вывернул руль вправо, но не смог избежать соприкосновения с «Газелью». Получив удар, она потеряла управление, а тягач съехал в левый по ходу движения кювет.
После ДТП водителя «Газели» отправили на медосмотр в больницу. А сотрудники МЧС и полицейские приняли меры к ликвидации последствий дорожной аварии, в которой обошлось без жертв. Проверка по факту произошедшего продолжается. Топливо из емкости не вытекло. Дорога свободна для движения транспорта.