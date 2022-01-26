Бензовоз с 21 тонной топлива на дороге под Нижним Тагилом столкнулся с «Газелью»

В автоцистерне была 21 тонна топлива, не считая топливных баков тягача. Чтобы спасти себя и груз, водитель «Skania» вывернул руль вправо, но не смог избежать соприкосновения с «Газелью». Получив удар, она потеряла управление, а тягач съехал в левый по ходу движения кювет.