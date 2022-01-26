Перестрелка на автозаправке произошла в Екатеринбурге

По неофициальным данным, напали на некоего Марселя Гасанова. Ему якобы назначили встречу на автозаправочной станции, после чего попытались похитить. Мужчина смог вырваться и попытался уехать. В этот момент по автомобилю открыли огонь.
Началась погоня в духе «лихих 90-х». Автомобили мчались по ночной дороге. Гасанова преследовали враги, а машину неприятелей обстреливали его люди. Закончилось тем, что авторитету удалось уйти, сообщил источник Е1.
Конфликт между этническими группировками — чеченской и дагестанской — мог возникнуть из-за платных стоянок. Однако с заявлением в полицию никто не обращался. Раненный на дороге — тоже.