Перестрелка на автозаправке произошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге чуть не убили криминального авторитета

Ночью 25 января на автозаправке около кафе «Каспий» в Екатеринбурге неизвестные напали на кринального авторитета. По нему открыли огонь из автоматического оружия.

По неофициальным данным, напали на некоего Марселя Гасанова. Ему якобы назначили встречу на автозаправочной станции, после чего попытались похитить. Мужчина смог вырваться и попытался уехать. В этот момент по автомобилю открыли огонь. Началась погоня в духе «лихих 90-х». Автомобили мчались по ночной дороге. Гасанова преследовали враги, а машину неприятелей обстреливали его люди. Закончилось тем, что авторитету удалось уйти, сообщил источник Е1. Конфликт между этническими группировками — чеченской и дагестанской — мог возникнуть из-за платных стоянок. Однако с заявлением в полицию никто не обращался. Раненный на дороге — тоже.

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