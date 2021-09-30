Криминальный авторитет и бизнесмен Гера с ЖБИ скончался в Екатеринбурге

Герман Гардт, более известный в криминальных кругах как Гера с ЖБИ, скончался в Екатеринбурге в возрасте 50-ти лет. Бизнесмен известен не только своими бизнес-проектами, но и «засветился» как организатор сходки авторитетов на улице Юмашева уральской столицы.

Скончавшийся «авторитетный бизнесмен» Герман Гардт занимался спортом и никогда не жаловался на проблемы с сердцем, сообщает E1. Со слов знакомых Гардта, он был открытым и отзывчивым человеком, много помогал уральским спортсменам. Скорая, приехавшая на вызов, не смогла помочь скончавшемуся. Также есть мнение среди «коллег» авторитета, что сейчас в Екатеринбурге может начаться передел активов Гардта: автостоянок и спортклубов. Ранее бизнесмен часто помогал в решении коммерческих споров, а проще, рейдерам, «поставками» одной из конфликтующих сторон своих боевиков-спортсменов. Напомним, 11 августа 2021 года на улице Юмашева в Екатеринбурге проходила «стрелка» авторитетов. Силовики задержали 30 человек, изъяли оружие и боеприпасы. Причиной сходки стал конфликт из-за элитного здания «Бажов House» в центре города. 30 криминальных авторитетов задержано на «стрелке» в Екатеринбурге

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