Криминальный авторитет и бизнесмен Гера с ЖБИ скончался в Екатеринбурге

Криминальный авторитет и бизнесмен Гера с ЖБИ скончался в Екатеринбурге
Криминальный авторитет и бизнесмен Гера с ЖБИ скончался в Екатеринбурге
Сегодня, 11:09ОбществоФото: 1МI
Герман Гардт, более известный в криминальных кругах как Гера с ЖБИ, скончался в Екатеринбурге в возрасте 50-ти лет. Бизнесмен известен не только своими бизнес-проектами, но и «засветился» как организатор сходки авторитетов на улице Юмашева уральской столицы.

Скончавшийся «авторитетный бизнесмен» Герман Гардт занимался спортом и никогда не жаловался на проблемы с сердцем, сообщает E1.

Со слов знакомых Гардта, он был открытым и отзывчивым человеком, много помогал уральским спортсменам. Скорая, приехавшая на вызов, не смогла помочь скончавшемуся.

Также есть мнение среди «коллег» авторитета, что сейчас в Екатеринбурге может начаться передел активов Гардта: автостоянок и спортклубов. Ранее бизнесмен часто помогал в решении коммерческих споров, а проще, рейдерам, «поставками» одной из конфликтующих сторон своих боевиков-спортсменов.

Напомним, 11 августа 2021 года на улице Юмашева в Екатеринбурге проходила «стрелка» авторитетов. Силовики задержали 30 человек, изъяли оружие и боеприпасы. Причиной сходки стал конфликт из-за элитного здания «Бажов House» в центре города.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертькриминалЕкатеринбургсходкаавторитет
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы