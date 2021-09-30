Криминальный авторитет и бизнесмен Гера с ЖБИ скончался в Екатеринбурге

Скончавшийся «авторитетный бизнесмен» Герман Гардт занимался спортом и никогда не жаловался на проблемы с сердцем, сообщает E1.
Со слов знакомых Гардта, он был открытым и отзывчивым человеком, много помогал уральским спортсменам. Скорая, приехавшая на вызов, не смогла помочь скончавшемуся.
Также есть мнение среди «коллег» авторитета, что сейчас в Екатеринбурге может начаться передел активов Гардта: автостоянок и спортклубов. Ранее бизнесмен часто помогал в решении коммерческих споров, а проще, рейдерам, «поставками» одной из конфликтующих сторон своих боевиков-спортсменов.
Напомним, 11 августа 2021 года на улице Юмашева в Екатеринбурге проходила «стрелка» авторитетов. Силовики задержали 30 человек, изъяли оружие и боеприпасы. Причиной сходки стал конфликт из-за элитного здания «Бажов House» в центре города.