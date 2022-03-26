Государство полностью возьмет на себя все расходы семей погибших российских силовиков

Министерство обороны РФ раскрыло число погибших и раненых во время спецоперации на Украине российских военных. Власти также заявили о готовности полностью возложить на себя обязательства их семей.

1351 российский военнослужащий погиб по время спецоперации на Украине. Такие данные в пятницу, 25 марта, озвучил генерал-полковник ВС РФ Сергей Рудской. Стало известно и количество раненых российских бойцов — 3 825 человек. По словам Рудского, государство возложит на себя обязательства семей погибших россиян. Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса, заявил генерал-полковник. Потери со стороны бойцов ВСУ по подсчетам российских военных составляют около 16 тысяч человек. Трофейное оружие и техника, захваченные РФ во время проведения спецоперации, передаются ЛНР и ДНР. По последним данным Минобороны, российские военные успешно используют крылатые ракеты Х-101, «Калибр», «Искандер» и авиационный комплекс «Кинжал» для поражения ключевых предприятий ВПК Украины. Опубликована обновленная карта российской спецоперации на Украине

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