Недовольных поведением цыган жителей Верхней Пышмы разогнала полиция

Жители города-спутника уральской столицы опасаются соседства с цыганами. По их свидетельствам, представители диаспоры регулярно совершают правонарушения, не дающие людям спокойно жить.
В ночь на 26 мая к домам на улице Красноармейской, где проживает табор, прибыли десятки молодых людей. Они намеревались обсудить с цыганами урегулирование сложившихся непростых отношений.
Однако цыгане не были готовы к диалогу в поздний час и вызвали полицию. Полицейские пресекли несанкционированный сход горожан. После до утра правоохранители продолжали патрулировать район, сообщает E1.