Недовольных поведением цыган жителей Верхней Пышмы разогнала полиция

Недовольных поведением цыган жителей Верхней Пышмы разогнала полиция
Недовольных поведением цыган жителей Верхней Пышмы разогнала полиция
Сегодня, 13:01ПроисшествияФото: 1MI
Полиция отправила по домам парней, пришедших выразить претензии цыганскому табору в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом.

Жители города-спутника уральской столицы опасаются соседства с цыганами. По их свидетельствам, представители диаспоры регулярно совершают правонарушения, не дающие людям спокойно жить.

В ночь на 26 мая к домам на улице Красноармейской, где проживает табор, прибыли десятки молодых людей. Они намеревались обсудить с цыганами урегулирование сложившихся непростых отношений.

Однако цыгане не были готовы к диалогу в поздний час и вызвали полицию. Полицейские пресекли несанкционированный сход горожан. После до утра правоохранители продолжали патрулировать район, сообщает E1.

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Новости УрФО
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