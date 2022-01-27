Хотела получить наследство в Тайланде: мошенники обманули тагильчанку на 2 млн

62-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила лишилась двух миллионов рублей, надеясь получить наследство умершего мужа в Тайланде. Супруг скончался 10 лет назад.

Женщина увидела письмо, что некий банкир в Тайланде представляет интересы умершего мужа и связалась с мошенником. Он предложил вступить в наследство, однако попросил перевести деньги для оформления документов. Для того, чтобы вступить в права наследства, пострадавшая взяла кредит на 700 тысяч рублей, перевела их в евро и отправила аферистам. Затем доверчивая тагильчанка лишилась еще 3,9 тысячи евро и 13 тысяч долларов. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Напомним, чаще всего номера телефонных мошенников, которые звонят тагильчанам, зарегистрированы в Казахстане, Беларуси, Украине, Германии и США. Стало известно из каких стран тагильчанам звонят мошенники

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