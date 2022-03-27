Родной и крестный отцы годами насиловали 4-х девочек в Нижнем Тагиле

Родной и крестный отцы годами насиловали 4-х девочек в Нижнем Тагиле
Родной и крестный отцы годами насиловали 4-х девочек в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: pixabay.com
По подозрению в сексуальном насилии над четырьмя несовершеннолетними девочками задержаны два жителя Вагонки из Нижнего Тагила. Один из них — родной отец, второй — крестный.

Известно, что мать девочек отправляла их к отцу в общежитие, чтобы переночевать. Несовершеннолетние рассказывали о домогательствах, однако она им не верила. Также в развратных действиях несколько лет участвовал и крестный отец малолетних.

Заявление в полицию подала крестная мать, после того, как одна из девочек пожаловалась на насилие. Сейчас оба подозреваемых задержаны и дают показания. Ранее родной отец уже был судим за приставания к несовершеннолетним, пишет Е1.

Напомним, в середине марта рецидивист в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы в центре Нижнего Тагила. Мужчина задержан и находится в СИЗО.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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