Неизвестный «заминировал» подъезд жилого дома на Гвардейской в Нижнем Тагиле

Подняли в 8 утра, вывели на улицу. Нам сказали, что подъезд заминирован. Как я понял, парень позвонил и пообещал взорвать весь подъезд, сообщил TagilCity.ru один из жильцов подъезда.
Он рассказал, что мужчину уже задержали, а также добавил, что на месте работала полиция, приехала скорая помощь и пожарные службы.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт инцидента подтвердили.
Действительно, сотрудники полиции и все экстренные службы выезжали на место, в настоящее время проводится проверка по данному факту, сообщили в пресс-службе.
Напомним, утром 19 марта 2021 года студент «заминировал» Демидовский колледж в Нижнем Тагиле. Он позвонил на вахту колледжа и сообщил, что в учреждении заложена бомба. В результате все были эвакуированы. За это он получил три года условно.