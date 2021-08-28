Неизвестный «заминировал» подъезд жилого дома на Гвардейской в Нижнем Тагиле

Неизвестный «заминировал» подъезд жилого дома на Гвардейской в Нижнем Тагиле
Неизвестный «заминировал» подъезд жилого дома на Гвардейской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:05ПроисшествияФото: 1MI
Сегодня утром 28 августа около 08.00 подъезд жилого дома на улице Гвардейская в Нижнем Тагиле был эвакуирован из-за сообщения о минировании.

Подняли в 8 утра, вывели на улицу. Нам сказали, что подъезд заминирован. Как я понял, парень позвонил и пообещал взорвать весь подъезд, сообщил TagilCity.ru один из жильцов подъезда.

Он рассказал, что мужчину уже задержали, а также добавил, что на месте работала полиция, приехала скорая помощь и пожарные службы.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт инцидента подтвердили.

Действительно, сотрудники полиции и все экстренные службы выезжали на место, в настоящее время проводится проверка по данному факту, сообщили в пресс-службе.

Напомним, утром 19 марта 2021 года студент «заминировал» Демидовский колледж в Нижнем Тагиле. Он позвонил на вахту колледжа и сообщил, что в учреждении заложена бомба. В результате все были эвакуированы. За это он получил три года условно.

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