Погибший на Пермском тракте таксист из Красноуфимска был краеведом и историком

Друг погибшего Андрея Кузнецова рассказал редакции Е1, что таксист был известной в своем городе персоной. В Красноуфимске его знали как краеведа, учителя, историка и казака. Андрей занимался раскопками, собирал исторические артефакты, любил водить экскурсии.
Товарищ погибшего поделился, что таксовать тот начал относительно недавно из-за нехватки финансов. Незадолго до аварии Андрей приютил дома бездомного пса, однако животное теперь вновь лишилось хозяина.
Напомним, смертельная авария произошла на Пермском тракте 28 января. В результате выезда на полосу встречного движения, такси с четырьмя пассажирами совершило лобовое столкновения с большегрузом. В ДТП погиб водитель легкового автомобиля и месячный пассажир — ребенок ехал на руках у матери. Еще двое несовершеннолетних пассажиров и сама свердловчанка получили травмы.