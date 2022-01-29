Погибший на Пермском тракте таксист из Красноуфимска был краеведом и историком

Близкие погибшего на трассе «Екатеринбург-Пермь» таксиста рассказали подробности из жизни своего товарища. Андрей Кузнецов из Красноуфимска любил и преподавал историю, занимался раскопками, а таксовать начал относительно недавно.

Друг погибшего Андрея Кузнецова рассказал редакции Е1, что таксист был известной в своем городе персоной. В Красноуфимске его знали как краеведа, учителя, историка и казака. Андрей занимался раскопками, собирал исторические артефакты, любил водить экскурсии. Товарищ погибшего поделился, что таксовать тот начал относительно недавно из-за нехватки финансов. Незадолго до аварии Андрей приютил дома бездомного пса, однако животное теперь вновь лишилось хозяина. Напомним, смертельная авария произошла на Пермском тракте 28 января. В результате выезда на полосу встречного движения, такси с четырьмя пассажирами совершило лобовое столкновения с большегрузом. В ДТП погиб водитель легкового автомобиля и месячный пассажир — ребенок ехал на руках у матери. Еще двое несовершеннолетних пассажиров и сама свердловчанка получили травмы. Не были пристегнуты: младенец погиб в ДТП с такси на трассе под Екатеринбургом

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