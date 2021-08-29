Огромную кучу посылок обнаружили жители Екатеринбурга на помойке одного из дворов

Некоторые свердловчане так и не дождутся своих посылок. Утром 28 августа мешки с недоставленной до адресатов корреспонденцией были вывалены в одном из дворов в районе ЖБИ Екатеринбурга.

Мешки были складированы рядом с мусорными баками. Ближе к обеду кто-то из местных жителей решил открыть находку. В итоге в мешках оказались посылки для уральцев. В течение дня местные жители растаскивали необычную находку, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев. Микрорайон стал «полем битвы» — одна из конфликтующих сторон пыталась вскрыть как можно больше корреспонденции и забрать самое ценное себе, другие горожане отговаривали первых и решали, что же им делать со странной находкой. Фото: е1.ru Я в семь-восемь вечера возвращалась домой, а там лежало огромное количество уже вскрытых посылок. За день их раздербанили все, кому не лень. По-моему, это были мешки «Почты России». Зеленые такие, на них по-английски было написано RU, рассказала изданию автор фото В «Почте России» обещали прокомментировать ситуацию позднее. Напомним, житель Нижнего Тагила заказал по почте партию наркотиков. При этом в таможенной декларации запрещённые препараты именовались насадками для зубной щетки. За посылку с почти килограммом наркотиков из Китая уральцу грозит 15 лет тюрьмы

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