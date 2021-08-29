Огромную кучу посылок обнаружили жители Екатеринбурга на помойке одного из дворов

Огромную кучу посылок обнаружили жители Екатеринбурга на помойке одного из дворов
Огромную кучу посылок обнаружили жители Екатеринбурга на помойке одного из дворов
Сегодня, 10:44ПроисшествияФото: Е1
Некоторые свердловчане так и не дождутся своих посылок. Утром 28 августа мешки с недоставленной до адресатов корреспонденцией были вывалены в одном из дворов в районе ЖБИ Екатеринбурга.

Мешки были складированы рядом с мусорными баками. Ближе к обеду кто-то из местных жителей решил открыть находку. В итоге в мешках оказались посылки для уральцев. В течение дня местные жители растаскивали необычную находку, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев.

Микрорайон стал «полем битвы» — одна из конфликтующих сторон пыталась вскрыть как можно больше корреспонденции и забрать самое ценное себе, другие горожане отговаривали первых и решали, что же им делать со странной находкой.

Фото:е1.ru

Я в семь-восемь вечера возвращалась домой, а там лежало огромное количество уже вскрытых посылок. За день их раздербанили все, кому не лень. По-моему, это были мешки «Почты России». Зеленые такие, на них по-английски было написано RU, рассказала изданию автор фото

В «Почте России» обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, житель Нижнего Тагила заказал по почте партию наркотиков. При этом в таможенной декларации запрещённые препараты именовались насадками для зубной щетки.

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Екатеринбург
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