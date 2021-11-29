Тагильчане высказались по поводу жесткого задержания мужчины без маски на Руднике

Тагильчане высказались по поводу жесткого задержания мужчины без маски на Руднике
Тагильчане высказались по поводу жесткого задержания мужчины без маски на Руднике
Сегодня, 18:11ПроисшествияФото: 1MI
Тагильчане неоднозначно высказываются по поводу жесткого задержания мужчины без маски на Руднике. Некоторые считают, что полицейские превысили свои полномочия. Но есть и те, кто думает, что задержанный был неправ, так как он изначально сам оставил ребенка одного в машине и устроил скандал по поводу маски в ДК.

23 ноября жителя Нижнего Тагила, который отказался надевать маску во Дворце культуры на Руднике, жестко скрутили приехавшие на вызов полицейские. Он хотел взять в припаркованном автомобиле паспорт, чтобы показать сотрудникам правоохранительных органов, однако ему не дали это сделать. При этом в машине находился двухлетний ребенок, который заплакал, увидев, как его отцу заламывают руки, надевают наручники и усаживают в патрульный автомобиль.

Эта история вызвала резонанс в соцсетях Нижнего Тагила, жители города высказывают неоднозначное мнение.

Многие выступили против действий полицейских, они считают что сотрудники правоохранительных органов превысили свои полномочия.

Избивать отца на глазах ребенка — это не жестокое обращение с детьми, отягченное использованием служебного положения? Уволить за непригодность, а там как решит комиссия по правам ребенка, отметила подписчица.

Также несколько тагильчан отметили, что сами полицейские часто не надевают маски:

Из-за маски скрутить человека и оставить ребёнка одного в машине — это выходит за все рамки. Сколько раз видела, что сами не соблюдают масочный режим. За собой-то не видят, зато других успевают задерживать и штрафовать.

Однако есть и жители, которые считают, что полицейские поступили правильно, так как мужчина сам спровоцировал такое задержание.

Это называется — напросился. Повыделывался — получил. Зная, что ребенок один в машине, решил «крутизну» включить. Больше на провокатора похож… написал в комментариях тагильчанин.

Его поддержали и другие комментаторы. Они считают, что сотрудники полиции сделали все правильно и предупредили мужчину о применении физической силы и спецсредств:

К сотрудникам полиции здесь вообще претензий нет. А вот к гражданину вопросов много. Зачем он сам устроил панику? Его предупредили, чтобы он одел маску. Зачем надо было все это, если он знал что у него в машине маленький ребёнок? Выполнил бы спокойно все требования и уехал потом.

Напомним, ребенка забрала его мама, которая приехала примерно через час. После этого тагильчанина отвезли в отделение полиции, где составили протокол за нарушение масочного режима и неповиновение полицейским. Мужчина также написал написал заявление, он обвиняет сотрудников правоохранительных органов в оставлении ребенка в опасности, халатности и самоуправстве.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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