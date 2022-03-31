За сожженный балкон семья из Первоуральска выплатит соседям 180 тысяч

Пожар произошел в квартире дома на улице Береговая. На девятом этаже сгорел балкон, но при этом возгорание повредило и тот, что располагается выше этажом. Пострадавшие обратились в суд с иском, в котором просили взыскать с обоих супругов и двух их дочерей солидарно по 93,8 тысячи рублей каждому.
Пожарно-техническая экспертиза установила, что очаг располагается там, где висела соломенная занавеска. Причиной стало небольшое тепловое воздействие в виде тлеющей сигареты.
Иск был удовлетворен частично и взыскано больше 180 тысяч рублей. В частности, с дочерей суд взыскивать средства не стал.
Не согласившись с решением, ответчики обжаловали решение в Свердловском областном суде. Но он оставил решение без изменений, сообщили в пресс-службе суда.