За сожженный балкон семья из Первоуральска выплатит соседям 180 тысяч

За сожженный балкон семья из Первоуральска выплатит соседям 180 тысяч
За сожженный балкон семья из Первоуральска выплатит соседям 180 тысяч
Сегодня, 12:41ПроисшествияФото: 1MI
Семью из Первоуральска суд обязал выплатить 180 тысяч соседям за сгоревший по их вине балкон.

Пожар произошел в квартире дома на улице Береговая. На девятом этаже сгорел балкон, но при этом возгорание повредило и тот, что располагается выше этажом. Пострадавшие обратились в суд с иском, в котором просили взыскать с обоих супругов и двух их дочерей солидарно по 93,8 тысячи рублей каждому.

Пожарно-техническая экспертиза установила, что очаг располагается там, где висела соломенная занавеска. Причиной стало небольшое тепловое воздействие в виде тлеющей сигареты.

Иск был удовлетворен частично и взыскано больше 180 тысяч рублей. В частности, с дочерей суд взыскивать средства не стал.

Не согласившись с решением, ответчики обжаловали решение в Свердловском областном суде. Но он оставил решение без изменений, сообщили в пресс-службе суда.

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