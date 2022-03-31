За сожженный балкон семья из Первоуральска выплатит соседям 180 тысяч

Пожар произошел в квартире дома на улице Береговая. На девятом этаже сгорел балкон, но при этом возгорание повредило и тот, что располагается выше этажом. Пострадавшие обратились в суд с иском, в котором просили взыскать с обоих супругов и двух их дочерей солидарно по 93,8 тысячи рублей каждому.