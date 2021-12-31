Иномарка и садовый дом сгорели в Нижнем Тагиле и пригороде

В период с 30 по 31 декабря на территории Нижнего Тагила и пригорода произошло два пожара. Там загорелись иномарка и садовый дом.

Первый инцидент случился в селе Покровское на улице Зеленой. Сообщение на пульт диспетчера поступило 30 декабря в 13.37. Загорелся «Chevrolet Aveo». Как стало известно, владелица машины приехала в село по делам, а когда вернулась, обнаружила, что из-под капота идет дым. Вызвав пожарных, свердловчанке самостоятельно с помощью снега удалось потушить горение. В результате повреждения получил моторный отсек, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО. Предполагается, причиной возгорания стало короткое замыкание. Отмечается, что женщина недавно купила машину. 31 декабря в 00.39 стало известно о пожаре в коллективном саду № 1 треста «Тагилстрой». Там огонь захватил дом, в котором на постоянной основе живет семья из трех человек. Проснувшись ночью, хозяйка вышла на кухню и увидела, что та уже задымлена. Тогда тагильчанка разбудила мужа и его мать. Результатом пожара стала сгоревшая крыша, поврежденные перекрытия, а также стены и имущество. Общая площадь горения — 48 квадратных метров. Вероятно, возгорание произошло либо из-за неправильного устройства печи, либо из-за короткого замыкания электрооборудования. Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО Напомним, вечером 29 декабря произошел пожар в частном жилом доме на улице Носова в Нижнем Тагиле. Также сгорел автомобиль. Частный жилой дом и автомобиль сгорели в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter