Свердловские студенты выйдут с дистанта после 21 февраля

Замгубернатора Павел Креков проинформировал об этом в ходе очередного онлайн-брифинга. С четверга, 17 февраля, очно продолжат учиться 2–8-е классы, сообщил Креков.
Официальные данные статистики свидетельствуют о том, что уровень инфицирования коронавирусом среди представителей подрастающего поколения стал ниже.
Напомним, студенты УрФУ в Екатеринбурге ранее выступили с протестом против очного формата обучения в связи с пандемией. Молодежь буквально атаковала социальные сети своего вуза, потребовав отправить всех на дистант.