Свердловские студенты выйдут с дистанта после 21 февраля

Свердловские студенты выйдут с дистанта после 21 февраля
Свердловские студенты выйдут с дистанта после 21 февраля
Сегодня, 13:19Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Дистант для свердловских студентов закончится после 21 февраля

Свердловские власти намерены объявить о завершении дистанта для студентов вузов и учащихся колледжей после 21 февраля.

Замгубернатора Павел Креков проинформировал об этом в ходе очередного онлайн-брифинга. С четверга, 17 февраля, очно продолжат учиться 2–8-е классы, сообщил Креков.

Официальные данные статистики свидетельствуют о том, что уровень инфицирования коронавирусом среди представителей подрастающего поколения стал ниже.

Напомним, студенты УрФУ в Екатеринбурге ранее выступили с протестом против очного формата обучения в связи с пандемией. Молодежь буквально атаковала социальные сети своего вуза, потребовав отправить всех на дистант.

Сюжеты:
Екатеринбург
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