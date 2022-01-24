Впервые в Свердловской области выявлено более 1,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки

В настоящее время под наблюдением врачей в больницах региона остаются 2152 пациента. Из них 337 сейчас в тяжелом состоянии, 171 лежат в реанимации, 136 подключены к аппаратм искусственной вентиляции легких. Ситуация продолжает ухудшаться. В Минздраве Свердловской области призывают население как можно скорее вакцинироваться.