Впервые в Свердловской области выявлено более 1,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки

На Среднем Урале продолжается рост заболевамости коронавирусной инфекцией. По данным на 23 января за последние сутки заболели еще 883 человека. Сегодня, 24 января, к ним добавилось 1202 пациента. Это абсолютный рекорд с начала пандемии, зафиксированный в оперативном штабе по мониторингу распространения COVID-19, сообщает, сообщает Znak.
В настоящее время под наблюдением врачей в больницах региона остаются 2152 пациента. Из них 337 сейчас в тяжелом состоянии, 171 лежат в реанимации, 136 подключены к аппаратм искусственной вентиляции легких. Ситуация продолжает ухудшаться. В Минздраве Свердловской области призывают население как можно скорее вакцинироваться.