О невозможности введения QR-кодов заявили в уральском вузе

О невозможности введения QR-кодов заявили в уральском вузе
О невозможности введения QR-кодов заявили в уральском вузе
Сегодня, 10:20Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
В Уральском государственном лесотехническом университете в Екатеринбурге заявили, что не могут ввести QR-коды, так как указаний от министерства образования РФ не поступало.

Поэтому в вузе не собирают информацию у студентов и не просят сообщать о наличии или отсутствии кода, сообщили в пресс-службе вуза.

Там отметили, что с 20 ноября 2021 года обучение студентов проводится в смешанном формате. Так, лекции проводятся онлайн, а лабораторные и практические занятия — очно. Последние осуществляются в тех аудиториях, где есть возможность соблюдать санитарно-эпидемические меры.

По последним данным от студентов, рассказывают в вузе, процент вакцинации составляет 43%, а официальные модотводы предоставили 27 человек.

Напомним, ранее о необходимости предоставления данных о вакцинации рассказывали студенты УрФУ в Екатеринбурге. Они опасаются, что систему пропуска по QR-кодам введут после нового года.

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