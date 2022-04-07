Владельца «Тагилхлеба» исключили из Совета директоров при главе Нижнего Тагила

Напомним, что совет директоров при главе Нижнего Тагила был создан в прошлом году с целью взаимодействия органов местного самоуправления с влиятельными бизнесменами. В новый совещательный орган вошли мэр города Владислав Пинаев, его заместитель Вячеслав Горячкин, начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова и 17 руководителей крупных предприятий и организаций.