Владельца «Тагилхлеба» исключили из Совета директоров при главе Нижнего Тагила

Владельца «Тагилхлеба» исключили из Совета директоров при главе Нижнего Тагила
Владельца «Тагилхлеба» исключили из Совета директоров при главе Нижнего Тагила
Сегодня, 14:11ПолитикаФото: «Тагильский рабочий»
В Совете директоров при главе Нижнего Тагила Владиславе Пинаеве произошли кадровые перестановки. Вместо Станислава Бойко назначили Андрея Банникова, а должность Сергея Селькина переименовали.

Согласно постановлению главы Нижнего Тагила, из Совета директоров выбыл бенефициар ООО «Агропромышленная холдинговая компания «Тагилхлеб» Станислав Бойко, на его место назначили гендиректора АПХК Андрея Банникова. Также в положении о совете директоров переименовали должность директора по персоналу и соцвопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергея Селькина — юрлицо ООО «ЕвразХолдинг» преобразовано в ООО «ЕВРАЗ».

Напомним, что совет директоров при главе Нижнего Тагила был создан в прошлом году с целью взаимодействия органов местного самоуправления с влиятельными бизнесменами. В новый совещательный орган вошли мэр города Владислав Пинаев, его заместитель Вячеслав Горячкин, начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова и 17 руководителей крупных предприятий и организаций.

Совет директоров занимается поддержкой инициатив, вопросами повышения эффективности крупного бизнеса, развитием промышленного комплекса города. Также представители органа участвуют в разработке программ и подготовке к проведению общегородских мероприятий.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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