Главы и депутаты округов поддержат кандидатов в губернаторы Свердловской области

Главы и депутаты округов поддержат кандидатов в губернаторы Свердловской области
Главы и депутаты округов поддержат кандидатов в губернаторы Свердловской области
Сегодня, 13:46ПолитикаИрина КириловаФото: 1MI
Главы и депутаты муниципалитетов поддержат кандидатов в губернаторы Свердловской области. Потенциальным избранникам на пост главы региона требуется пройти этап сбора подписей.

После того, как были назначены выборы губернатора Свердловской области, председатель регионального избиркома в ходе пресс-конференции объяснила, что таким образом работает «муниципальный фильтр» и пояснила, что это такое.

По ее словам, данный термин отсутствует в законе. В данном случае речь идет о поддержке кандидатов народными избранниками, которые представляют интересы жителей Свердловской области.

Депутаты дум муниципальных образований и главы, избранные на прямых выборах, ставят свои подписи в листах поддержки того кандидата, которого хотят поддержать, рассказывает Елена Клименко.

Этот процесс начинается со дня выдвижения кандидата и длится до момента, пока не будут представлены документы на регистрацию в избирком.

По закону, кандидат должен предоставить 7,9% подписей названных депутатов и глав. При этом допускается превышение на 5%. Конкретное число составляет 121 подпись депутатов местных дум и избранных глав муниципальных образований. Самое большое число, которое может предоставить кандидат составляет 127.

Из них 103 должны поставить депутаты муниципальных районов и городских округов. Тут наибольший показатель составляет 108. Законом также определяется и охват сбора. Кандидата должны поддержать не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах.

На данный момент, по словам Клименко, избирательная компания не началась.

Напомним, сегодня 8 июня «Единая Россия» объявила кандидатов на праймериз по выбору главы Свердловской области. Ими стали действующий губернатор Евгений Куйвашев и депутат Законодательного собрания Дмитрий Жуков.

Сюжеты:
Выборы-2022Новости УрФО
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