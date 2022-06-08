Главы и депутаты округов поддержат кандидатов в губернаторы Свердловской области

После того, как были назначены выборы губернатора Свердловской области, председатель регионального избиркома в ходе пресс-конференции объяснила, что таким образом работает «муниципальный фильтр» и пояснила, что это такое.
По ее словам, данный термин отсутствует в законе. В данном случае речь идет о поддержке кандидатов народными избранниками, которые представляют интересы жителей Свердловской области.
Депутаты дум муниципальных образований и главы, избранные на прямых выборах, ставят свои подписи в листах поддержки того кандидата, которого хотят поддержать, рассказывает Елена Клименко.
Этот процесс начинается со дня выдвижения кандидата и длится до момента, пока не будут представлены документы на регистрацию в избирком.
По закону, кандидат должен предоставить 7,9% подписей названных депутатов и глав. При этом допускается превышение на 5%. Конкретное число составляет 121 подпись депутатов местных дум и избранных глав муниципальных образований. Самое большое число, которое может предоставить кандидат составляет 127.
Из них 103 должны поставить депутаты муниципальных районов и городских округов. Тут наибольший показатель составляет 108. Законом также определяется и охват сбора. Кандидата должны поддержать не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах.
На данный момент, по словам Клименко, избирательная компания не началась.
Напомним, сегодня 8 июня «Единая Россия» объявила кандидатов на праймериз по выбору главы Свердловской области. Ими стали действующий губернатор Евгений Куйвашев и депутат Законодательного собрания Дмитрий Жуков.