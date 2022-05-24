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Posted 24 мая 2022, 11:18

Published 24 мая 2022, 11:18

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Закон о выборах свердловского губернатора теперь соответствует федеральным нормам

Закон о выборах свердловского губернатора теперь соответствует федеральным нормам

24 мая 2022, 11:18
Фото: 1MI.
С 24 мая жители Свердловской области лишились прерогативы увольнять губернатора, а сам губернатор приобрел право избираться неограниченное количество раз.

Ближайшие выборы главы региона состоятся в ближайшем сентябре. Евгений Куйвашев, занимающий должность уже два срока кряду, теперь получает возможность вновь участвовать в избирательной гонке.

Осенью-зимой минувшего года Госдума утвердила закон об организации публичной власти в субъектах РФ. Как раз в соответствии с ним руководители регионов получили полное право баллотироваться на пост и занимать его сколько угодно раз.

Кроме того, согласно федеральному закона № 414 стала неактуальной мера по отзыву главы региона электоратом. Так что законодательство Свердловской области просто приведено в соответствие с общенациональным.

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#Политика#Новости УрФО#Свердловская область#Закон#Губернатор#Евгений Куйвашев#Госдума#Избирательные участки
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