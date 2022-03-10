Встреча глав МИД России, Украины и Турции началась в Анталье

Об этом в Telegram сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.
Встречи проводятся на «полях» Анатолийского дипломатического форума на фоне проведения спецоперации на Украине. Устроить переговоры Лаврова и Кулебы ранее предлагал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ожидается, что по окончанию встречи оба главы дадут пресс-конференции, пишет «Интерфакс».
Накануне Кулебя заявлял, что не возлагает на переговоры завышенных ожиданий, но пообещал добиться максимально возможного в интересах своей страны и ее народа.