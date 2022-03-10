Встреча глав МИД России, Украины и Турции началась в Анталье

Встреча глав МИД России, Украины и Турции началась в Анталье
Встреча глав МИД России, Украины и Турции началась в Анталье
Сегодня, 14:41ПолитикаФото: 1MI
Переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу стартовали в Анталье.

Об этом в Telegram сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

Встречи проводятся на «полях» Анатолийского дипломатического форума на фоне проведения спецоперации на Украине. Устроить переговоры Лаврова и Кулебы ранее предлагал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ожидается, что по окончанию встречи оба главы дадут пресс-конференции, пишет «Интерфакс».

Накануне Кулебя заявлял, что не возлагает на переговоры завышенных ожиданий, но пообещал добиться максимально возможного в интересах своей страны и ее народа.

Сюжеты:
Операция на Украине
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