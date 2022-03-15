Мэру Алапаевска разрешили отправиться на спецоперацию на Украину

Мэру Алапаевска разрешили отправиться на спецоперацию на Украину
Мэру Алапаевска разрешили отправиться на спецоперацию на Украину
Сегодня, 14:03ПолитикаФото: личная страница Сайгида Билалова Вконтакте
Военный комиссар разрешил мэру Алапаевска Сайгиду Билалову участвовать в спецоперации РФ на Украине. Это возможно в случае, если комиссариату будет дано указание о наборе граждан.

При поступлении указаний (распоряжений) в военный комиссариат (города Алапаевск и Алапаевского района Свердловской области) о призыве (наборе) граждан для участия в спецоперации на Украине Вы и Ваши сыновья будете уведомлены дополнительно, говорится в ответе военного комиссара Руслана Петруковича.

Сам Сайгид Билалов заявил, что решение было принято обдуманно. Он считает, что в текущей обстановке в армии должен быть создан мобилизационный резерв, который надо обучить и подготовить, а в случае необходимости отправить на место. Он уверен, что в городе есть тысячи мужчин, готовых откликнуться.

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